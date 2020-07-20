ВНО по физике и математике: На Донетчине 9 выпускников получили максимальные баллы

На Внешнем независимом оценивании (ВНО) школьники Донетчины получили 9 максимально возможных результатов. По 200 баллов набрали 7 будущих абитуриентов, сдававших ВНО в Донецкой области по математике, и двое – по физике. Об этом сегодня, 20 июля, сообщил руководитель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко в своем Telegram-канале.

Всего в Донецкой области ВНО по математике 25 июня сдавали 7116 человек, из которых максимальные 200 баллов набрали семь – представители Краматорска, Славянска и Добропольского района:

Андрей Редченко, выпускник Краматорской общеобразовательной школы I-III ступеней № 26 Краматорского городского совета (учитель Виктория Белявская);

Дарья Гармаш (учитель Наталья Белоброва) и Егор Шлихтенмайер (учитель Эльвира Уколова) – выпускники Краматорского заведения общего среднего образования № 22 с профильным обучением им. Николая Крупченко Краматорского городского совета;

Екатерина Окопная и Михаил Носков (учитель Александра Рябуха) – лицей № 35 им. Валентина Шеймана Краматорского городского совета;

Анатолий Паршиков – выпускник Славянского педагогического лицея Славянского городского совета (учитель Владимир Семкин);

Ангелина Красилец – Святогорская общеобразовательная школа I-III ступеней Добропольского районного совета (учитель Елена Бовкун).

ВНО по физике 2 июля на Донетчине сдавали 1120 человек. Из них 200 баллов набрали:

Даниил Сачко, выпускник Кураховского лицея «Престиж» I-III ступеней (академического направления) Марьинского районного совета (учитель Елена Антыкуз);

Андрей Редченко, выпускник Краматорской общеобразовательной школы I-III ступеней № 26 Краматорского городского совета (учитель Людмила Ткаченко).

«Замечу, что на счету Андрея – два высших балла ВНО, по математике и физике. Искренне поздравляю наших талантливых детей и желаю им удачного поступления в престижные высшие учебные заведения Украины!», – отметил Павел Кириленко.