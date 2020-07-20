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В «ЛНР» заявили о прекращении пропуска транспорта через «Изварино»: Названы сроки и причина

20.07.20 13:16
Фото из соцсетей
Фото из соцсетей

На неподконтрольном украинским властям участке украинско-российской границы в Луганской области в Изварино ограничен пропуск транспорта.

Как сегодня, 20 июля, сообщают местные интернет-ресурсы, «МАПП "Изварино" ограничил пропуск всех видов транспортных средств из-за ремонтно-профилактических работ, проводимых на сопредельном российском таможенном посту "Донецк"».

С сегодняшнего дня пропуск не осуществляется. Уточняется, что ремонтные работы планируется завершить в течение 30 дней.

В «ЛНР» заявили, что людям, которые имеют разрешение на выезд в РФ, нужно «для перемещения на автомобиле выбирать пункты пропуска "Червонопартизанск" или "Должанский"».

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