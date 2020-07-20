Надо будет еще много работать, чтобы вернуть неподконтрольный Донбасс, – Разумков

Чтобы вернуть временно неподконтрольную украинским властям часть Донбасса и Крым, Верховной Раде необходимо еще много работать. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 20 июля, во время итоговой пресс-конференции сообщил председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.

Разумкову задали вопрос о Донбассе – о том, является ли достаточным, по его мнению, закон об особенностях местного самоуправления и будут ли внесены изменения в украинскую Конституцию, как того требует РФ.

«Внесения изменений в Конституцию Украины может требовать лишь украинский народ, украинское общество, украинская Верховная Рада, народные депутаты, президент и другие институции, которые работают на пользу нашего государства. Любое другое государство не имеет такого права», – сообщил Разумков.

«Сделано ли все в законодательном плане? Я думаю, что нет. Нам надо будет еще много работать, чтобы возвращать временно оккупированные территории как Донбасса, так и Крыма», – добавил он.

Касательно законодательных инициатив председатель ВР сообщил, что депутаты готовы работать и принимать законы, которые позволят Украине вернуть временно неподконтрольные территории, своих людей, свои границы – исходя исключительно из интересов государства Украина.