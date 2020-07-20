На Луганщине нашли схрон с оружием и задержали торговца тротилом

Контрразведка Службы безопасности Украины обнаружила в Луганской области тайник с двумя противотанковыми минами ТМ-62, 18 артиллерийскими снарядами, пятью патронами для противотанковых гранатометов различных модификаций, тремя гранатами Ф-1 и более 500 патронами разного калибра. Об этом сегодня, 20 июля, сообщает пресс-центр СБУ.

Арсенал находился в лесу в окрестностях Северодонецка.

«По оперативной информации, схрон в 2014 году устроил один из боевиков, которого разыскивает СБУ за совершение преступления по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственно-оперативные действия», – сообщили в спецслужбе.

А в Рубежном СБУ разоблачила местного жителя, который пытался продать 0,5 кг тротила.

«В рамках контроля за совершением преступления, оперативники спецслужбы задокументировали факты сбыта части "товара". Правоохранители задержали фигуранта во время очередной реализации тротила и получения денег. Злоумышленнику сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», – говорится в сообщении пресс-центра.

В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств правонарушения.