Не пересекли линию разграничения: На КПВВ «Новотроицкое» остаются 12 человек (Фото)

В контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Новотроицкое» в Донецкой области продолжают оставаться 12 человек, которые не смогли пересечь линию разграничения, среди них – двое детей. Об этом сегодня, 20 июля, информирует пресс-служба Главного управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

«За минувшие сутки в пункте оказания помощи на КПВВ "Новотроицкое" спасателями была оказана помощь 12 гражданам, из которых – 2 ребенка. В палатках ГСЧС созданы условия для комфортного пребывания людей и соблюдаются соответствующие меры безопасности в связи с карантинными ограничениями. Спасатели оказывают всю необходимую помощь, чтобы пребывание людей на КПВВ было максимально комфортным и безопасным», – говорится в сообщении.

Как отмечается, на каждом из четырех КПВВ – «Майорское», «Гнутово», «Новотроицкое» и «Марьинка» – в круглосуточном режиме продолжают функционировать пункты оказания помощи. В них дежурят сотрудники Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области.

Всего с начала функционирования пунктов оказания помощи спасателей на КПВВ туда обратились более 126 тыс. человек.

Напомним, что въезд и выезд из «ДНР» на период карантина проводится по спискам. Чтобы попасть в разрешительный список, нужно направить заявление в штаб «Здоровое движение» (контакты, «горячие линии» – здесь, как оформить заявление – здесь). Находящиеся на подконтрольной Украине территории это могут сделать по электронной почте. Также от их имени могут лично подать заявление родственники, знакомые, коллеги, находящиеся в «ДНР».

При отсылке письма по электронной почте человек должен получить ответное сообщение от «робота», иначе письмо нужно переслать. Если не дослали необходимые документы, то переслать нужно опять весь пакет.

При этом в штабе «Здоровое движение» лишь принимают документы. А рассматривает их, принимает решение на пропуск, формирует список на въезд и определяет дату открытия линии разграничения – «республиканский» штаб по борьбе с коронавирусом.