В ГПСУ рассказали о работе КПВВ на Донбассе

Государственная пограничная служба даже в условиях карантина предоставляет возможность пересечения линии разграничения на Донбассе через КПВВ «Станица Луганская», «Марьинка», «Новотроицкое». Об этом сегодня, 20 июля, сообщает пресс-служба ведомства.

«Впрочем, штаб ООС получил информацию от Трехсторонней контактной группы о том, что российско-оккупационные войска предоставляют разрешения на пересечение линии разграничения в направлении временно оккупированной территории Украины не всем гражданам и только в определенные боевиками дни. Госпогранслужба информирует о блокировании вооруженными формированиями РФ пропуска и возможных рисках при пересечении линии разграничения на выезд на временно оккупированную территорию Украины. В настоящее время пограничники и правозащитные организации проводят разъяснительную работу с гражданскими лицами, ведь главное для нас – сохранение здоровья и жизни гражданского населения», – говорится в сообщении ГПСУ.

В пограничном ведомстве также отмечают, что КПВВ «Новотроицкое» продолжает функционировать в штатном режиме ежедневно с 7:00 до 20:00.

«По состоянию на 12:00 сегодня через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию направились 92 человека и 5 транспортных средств. На контролируемую территорию Украины – 39 человек и 3 транспортных средства. Через "Станицу Луганскую" на выход на временно оккупированную территорию проследовали 300 человек, в сторону контролируемой Украины территории – 329 человек», – сообщили в Госпогранслужбе.

Как сообщалось ранее, сегодня, 20 июля, «ДНР» на один день в очередной раз открыла контрольно-пропускной пункт «Еленовка», расположенный на одном транспортном коридоре с украинским КПВВ «Новотроицкое».