Мы готовы ко второй волне: Зеленский сделал заявление по COVID-19

В Украине сейчас нет критических вспышек эпидемии COVID-19 и страна готова ко второй волне коронавируса, если она будет. Об этом сегодня, 20 июля, заявил на традиционном совещании с членами правительства президент Украины Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба Офиса главы государства.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что с начала эпидемии в Украине проведено 877 тыс. тестов на COVID-19. Также он сообщил, что и показатель летальности в Украине довольно умеренный – 2,5%.

В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов напомнил, что еще в начале весны делалось только по 200 тестирований в сутки, пока восстанавливалась система лабораторий. Глава Минздрава добавил, что уже в течение трех недель сохраняется примерно одинаковый уровень показателей по выявлению подозрений и заражений, а на прошлой неделе госпитализация в целом пошла на спад.

«Ситуация сейчас такова, что мы должны постоянно быть начеку, но не надо преувеличивать реакции. Сегодня нет критических вспышек или каких-то "красных точек", связанных с распространением коронавирусной инфекции в стране. Количественный порог тех, кто выздоровел, превысил 50%. Мы готовы ко второй волне, но надеемся, что она нас минует», – сказал Владимир Зеленский.