Включат печатный станок: Минэкономики прогнозирует рост цен после эмиссии гривны

На динамику инфляции в Украине до конца 2020 года будет влиять усиление роли кредитного канала эмиссии денег. Дополнительный выпуск гривны произойдет в рамках поддержки бизнеса и антикризисных мер. Об этом говорится в обзоре Департамента стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования Минэкономики, передает «РБК-Украина».

Как отмечают аналитики Минэкономики, также рост цен ожидается в связи с повышением составляющей себестоимости товара, учитывая понесенные в период карантина убытки.

В то же время прогнозируется смягчение карантинных ограничений и их постепенное снятие.

«Благодаря этому ожидается постепенный рост платежеспособного спроса, что, в случае сохранения сравнительно низкого уровня инфляционных ожиданий, даст возможность получить (с несущественными колебаниями) сдержанные темпы потребительской инфляции, которые будут меньше, чем прогнозировалось», – говорится в обзоре.

Отметим, согласно правительственному прогнозу, инфляция (декабрь к декабрю) в Украине в 2020 году вырастет до 11,6%. В июне инфляция в годовом измерении (к июню 2019 года) ускорилась до 2,4%.