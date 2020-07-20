На Донбассе запустили новую кредитную программу поддержки фермеров и турбизнеса

Украинский объединенный кредитный союз (УОКС) начал сотрудничество с проектом USAID «Экономическая поддержка восточной Украины» в рамках грантовой программы «Доступные кредиты», которая продлится до 31 декабря 2020 года. Об этом сегодня, 20 июля, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

«Грантовое соглашение по программе предусматривает предоставление финансирования кредитным союзам Луганской, Донецкой и Запорожской областей для дальнейшего кредитования малых и средних производителей в области сельского хозяйства, пчеловодства, овощеводства и туризма», – говорится в сообщении.

Через сеть локальных кредитных союзов – членов УОКС в этих регионах физические лица, осуществляющие деятельность в вышеназванных сферах, смогут получить доступные микрокредиты в размере не более 100 тыс. грн под 15% годовых.

В Луганской области кредитование будет предоставляться через локальные кредитные союзы региона:

Кредитный союз «Фермер», г.. Старобельск, ул. Центральная 42/3, тел. (06461) 2 25 97, (050) 219 09 76, (099) 350 92 23, руководитель – Малютина Надежда Васильевна.

Кредитный союз «Меловое-кредит», пгт Меловое, ул. Дружбы Народов, 113, тел. (06465) 2 21 31, руководитель – Медведев Олег Анатольевич.

Более подробную информацию об условиях поддержки в рамках кредитной программы можно посмотреть на сайте УОКС.