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Пулевое ранение, несовместимое с жизнью: На Донетчине погиб украинский военный

20.07.20 14:59
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Сегодня, 20 июля, на Донетчине погиб украинский военный. Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

Как рассказали в штабе, сегодня незаконные вооруженные формирования в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли украинских военных в Донецкой области.

Вблизи поселка Шумы (Торецк) противник применил автоматические станковые гранатометы, стрелковое и снайперское оружие. В результате обстрела со стороны НВФ во время выполнения боевого задания один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил пулевое ранение, несовместимое с жизнью.

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