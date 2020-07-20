Пулевое ранение, несовместимое с жизнью: На Донетчине погиб украинский военный

Сегодня, 20 июля, на Донетчине погиб украинский военный. Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

Как рассказали в штабе, сегодня незаконные вооруженные формирования в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли украинских военных в Донецкой области.

Вблизи поселка Шумы (Торецк) противник применил автоматические станковые гранатометы, стрелковое и снайперское оружие. В результате обстрела со стороны НВФ во время выполнения боевого задания один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил пулевое ранение, несовместимое с жизнью.