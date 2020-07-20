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Международная группа отреагировала на передачу во Францию «черных ящиков» сбитого над Тегераном украинского самолета

20.07.20 14:39
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Международная группа по координации помощи жертвам катастрофы самолета «Международных авиалиний Украины» (МАУ) сделала заявление относительно передачи Ираном бортовых самописцев сбитого под Тегераном самолета французскому Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации. Об этом сегодня, 20 июля, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

«Мы приветствуем передачу бортовых самописцев рейса PS752 во французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации. Этот шаг является долгожданным, хотя и лишь одним из шагов в направлении завершения технического расследования», – говорится в заявлении.

Авторы заявления также напомнили о требовании к Ирану провести полное, прозрачное и независимое техническое расследование.

«Мы еще раз повторяем наше требование к Ирану провести полное, прозрачное и независимое техническое расследование, которое бы соответствовало международным стандартам. Международная группа продолжит упорную работу для обеспечения прозрачности, ответственности и справедливости, включая выплату компенсаций семьям жертв этой ужасной трагедии», – говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что 8 января авиалайнер Boeing-737 «Международных линий Украины» разбился в столице Ирана, Тегеране. Экипаж и пассажиры лайнера погибли. Офис Генерального прокурора Украины начал расследование авиакатастрофы самолета «МАУ» в Иране. После утечки аудиозаписи переговоров с пилотом иранского самолета, из которых ясно, что человек за штурвалом иранского лайнера видел и пуск ракеты, и взрыв, Иран заявил, что больше не будет делиться с Украиной доказательствами по расследованию катастрофы украинского лайнера.

Позднее стало известно, что Иран направил во Францию «черные ящики» сбитого самолета. Франция уже пригласила Украину принять участие в расшифровке «черных ящиков». Также во Франции подтвердили получение «черных ящиков».

В иранском агентстве гражданской авиации заявили, что причиной авиакатастрофы самолета МАУ стала человеческая ошибка при настройке радарной системы в подразделении противовоздушной обороны.

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