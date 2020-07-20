Спасатели за неделю восстановили 44 дома в прифронтовой зоне на Донетчине

За минувшую неделю сотрудники Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям из состава Объединенных сил восстановили 44 дома и обезвредили почти 800 взрывоопасных предметов. Об этом сегодня, 20 июля, сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

«На прошлой неделе сотрудники ГСЧС проводили и работы по восстановлению поврежденных вражескими обстрелами жилых домов и объектов инфраструктуры на территории Донецкой области. В течение недели спасатели восстановили 44 дома. Всего с начала работ восстановлено 1326 таких домов, а с начала проведения ООС – 783», – отмечается в сообщении.

Кроме того, пиротехнические подразделения ГСЧС выполняли работы по очистке от взрывоопасных предметов местности, объектов жизнеобеспечения и инфраструктуры, сопровождали аварийные бригады коммунальных предприятий во время проведения ремонтных и профилактических работ на объектах электро- и водоснабжения.

Также пиротехники ГСЧС обследовали 42 гектара территории Донецкой и Луганской областей, в результате чего изъяли и обезвредили 792 взрывоопасных предмета.