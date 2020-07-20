Сумма ущерба – почти 125 тыс. грн: На Луганщине разоблачили дуэт мошенников

В Луганской области правоохранители разоблачили мошенническую схему завладения денежными средствами кредитной организации. Об этом сегодня, 20 июля, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Следствием установлено, что двое жителей Северодонецка в течение ноября – декабря 2019 года под предлогом получения денежных переводов из-за границы и осуществления операций с криптовалютой обманным путем получали доступ к банковским картам и персональным данным лиц. Затем мошенники через сервис онлайн-кредитования оформляли на граждан кредитные договоры.

Путем оформления кредитов на 11 жителей Луганской и Днепропетровской областей злоумышленники завладели почти 125 тыс. грн.

«Указанным лицам сообщено о подозрении по факту мошенничества, совершенного путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники (ч. 3 ст. 190 УК Украины). Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Досудебное расследование продолжается. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершения уголовного преступления», – отметили в прокуратуре.