Фонд Рината Ахметова передал больнице скорой помощи Мариуполя современные аппараты ИВЛ

Два высококлассных аппарата искусственной вентиляции легких производства Франции Фонд Рината Ахметова и Метинвест передали городской больнице скорой медицинской помощи Мариуполя. Об этом сегодня, 20 июля, сообщает пресс-служба Фонда.

«Фонд приобрел и передает государственным больницам 200 аппаратов ИВЛ. Эти модели в числе самых современных в мире, но самое главное – они просты в использовании и в значительной степени исключают человеческий фактор. Во многие больницы в Украине ИВЛ такого класса попадают впервые. По сути, это вклад Фонда в модернизацию украинской системы здравоохранения», – сказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда.

Вручая сертификаты на аппараты ИВЛ, представитель Метинвеста Константин Войцеховский отметил, что для Фонда Рината Ахметова помощь системе здравоохранения всегда была одним из приоритетов.

«В феврале этого года, по личному решению Рината Ахметова, Фонд первым пришел на помощь стране. Он объединил ресурсы благотворительного Фонда, Футбольного клуба "Шахтер", Метинвест и других бизнесов SCM для помощи Украине и выделил 300 млн грн на борьбу с коронавирусом в рамках проекта "Борьба с COVID-19 в Украине". Этот проект стал частью программы Фонда "Ринат Ахметов – Спасение жизней"», – добавил Константин Войцеховский.

Как рассказала заместитель городского головы Мариуполя Ксения Сухова, Ринат Ахметов всегда приходит на помощь региону.

«Хочу поблагодарить от всей мариупольской громады Фонд Рината Ахметова за ту неоценимую, качественную помощь, которую он оказывает. С первых дней эпидемии коронавируса Мариуполь получал столь необходимые экспресс-тесты, ПЦР-лабораторию, аппараты ИВЛ и все необходимое для борьбы с коронавирусом в нашем городе. У нас есть все для того, чтобы предоставить необходимую квалифицированную медицинскую помощь. Огромное спасибо за то, что поддержка Фонда – системная и постоянная. И также хочу поздравить Фонд Рината Ахметова с 15-летием. Это 15 лет помощи и поддержки Украины в самых важных вопросах», – сказала Ксения Сухова.

Ее поддержал советник главы госадминистрации Николай Трофименко: «От имени главы Донецкой облгосадминистрации хочу поблагодарить Фонд и Рината Ахметова за столь важную помощь медицинским учреждениям Донецкой области. К сожалению, эпидемия еще не отступила, и только общими усилиями мы преодолеем эту проблему».

Главврач Мариупольской городской больницы скорой медицинской помощи Сергей Орлеанский добавил, что помощь Фонда играет большое значение для медиков.

«Спасибо большое. Это очень своевременная помощь, без которой медикам было бы тяжело справиться. Любую беду легче преодолевать вместе – и вы у нас уже в третий раз. Помощь очень существенная. Аппаратура очень качественная, самого последнего образца. Благодаря своим интеллектуальным возможностям аппараты ИВЛ легки в обслуживании. В общем, это вершина анестезиологической техники на сегодняшний день», – рассказал Сергей Орлеанский.

Кроме того, медики отделения интенсивной терапии, которые контактируют с больными коронавирусом, получили комплекты медицинской одежды от Фонда. Она была пошита по специальному заказу.

«От коллектива медицинских работников выражаю огромную благодарность за предоставленную помощь. Очень приятно ощущать ее в это нелегкое время», – поблагодарила старшая медсестра Елена Шумило.

Ранее Фонд Рината Ахметова и Метинвест передали больнице скорой помощи Мариуполя два современных высококлассных аппарата ИВЛ. Кроме того, медики города получили 15 тыс. экспресс-тестов для выявления коронавируса. Фонд Рината Ахметова также оснастил всем необходимым ПЦР-лабораторию, вплоть до анализатора тестов. Благодаря этому она стала одной из самых мощных в Мариуполе.

Первые транши аппаратов ИВЛ Фонд Рината Ахметова закупил и передал в государственные больницы Украины еще в марте 2020 года, они уже спасают жизни. В частности, высококлассные аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) SERVO-I UNIVERSAL і SERVO AIR шведского производства от Фонда установлены в Полтавской областной инфекционной больнице, Ровенской центральной городской больнице и Закарпатской областной больнице. Также аппарат ИВЛ SV 300 высокого класса Фонд Рината Ахметова передал Городской больнице скорой помощи Тернополя. В названных больницах Полтавы и Ровно также установлены кислородные концентраторы для ИВЛ. Отдельно концентратор от Фонда поставлен в Волынскую областную инфекционную больницу.

С начала эпидемии коронавируса современные аппараты ИВЛ от Фонда Рината Ахметова получили государственные больницы во Львовской̆, Ивано-Франковской, Луганской̆, Донецкой̆, Днепропетровской̆, Полтавской̆, Тернопольской̆, Ровенской̆, Закарпатской̆ и Харьковской̆ областях, а также в Киеве. «Борьба с COVID-19 в Украине» – масштабный проект Фонда, призванный помочь спасать жизни людей. Он реализуется по программе Фонда «Ринат Ахметов – Спасение жизней». Ранее, по личному решению Рината Ахметова, в рамках этой программы был реализован проект «200 скорых для Украины». Тогда за рекордно короткие полгода государственные медучреждения во всех регионах получили 200 спецавтомобилей с самым современным оборудованием, способных преодолевать бездорожье. В том числе 22 автомобиля с аппаратами искусственной вентиляции легких для новорожденных. Это крупнейший вклад одного благотворителя в государственную медицину Украины за все время независимости нашей страны. Сегодня многие из этих «скорых» задействованы в борьбе с эпидемией во всех областях.