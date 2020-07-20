На участке разведения сил вблизи Петровского НВФ строят новые укрепления, – отчет ОБСЕ

Наблюдатели ОБСЕ с помощью беспилотника зафиксировали строительство новых укреплений незаконными вооруженными формированиями на границе участка разведения Богдановка – Петровское. Об этом сообщается в отчете миссии за 18 июля 2020 года.

«В ночь с 16 на 17 июля в пределах участка разведения в районе н. п. Петровское (неподконтрольный правительству, 41 км к югу от Донецка) БПЛА СММ дальнего радиуса действия обнаружил 2 человек вблизи бывшей позиции вооруженных формирований недалеко от юго-восточного угла участка разведения. БПЛА также впервые зафиксировал, как копали углубление (не зафиксировано по данным наблюдения от 5 июля 2020 года), по оценке, для подготовки к обустройству нового укрытия восточнее недавно вырытой траншеи вблизи юго-восточного угла участка разведения», – говорится в отчете.

Кроме того, беспилотник ОБСЕ обнаружил за пределами участка разведения, ориентировочно в 50 м к востоку от места обустройства новой траншеи, строительные материалы (колоды и предположительно брезент).

Ранее сообщалось, что на Донбассе 16 июля беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ подвергся воздействию помех.