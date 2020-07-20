Похищен в «ДНР»: В Луганске «на подвале» полтора года сидит российский политтехнолог

В «ЛНР» до сих пор «на подвале» удерживается российский политтехнолог Денис Лотов. Об этом сообщил Вадим Самодуров, российский политтехнолог, создававший в 2014 году информационное агентство «Новороссия», передает российское «Новое время».

«В 2018 году в ДНР спецслужбами Луганской народной республики был похищен бывший сотрудник контразведки ДНР и весьма интересный персонаж – Денис Лотов… Лотов, кстати, до сих пор сидит "на подвале" в Луганске, потому что очень много рассказывал нелицеприятных вещей про республиканские власти», – заявил Самодуров.

Он отметил, что хорошо знал как Лотова, так и его «подноготную». «Я разоблачал его, когда он пытался торговать "московской крышей" и должностями в ДНР. Так вот, Лотов написал и где-то даже издал на свои деньги документальный "Кублок" и написал еще много постов в соцсетях, в которых рассказывал о том, как такие вот холеные мальчики, пилившие деньги на теме Донбасса, отрывались в Москве с кокаином и элитными шлюхами и планировали акции в Одессе и Харькове. И я Лотову верю. Потому что он сам был очень авантюрный персонаж и варился во всем этом "бульоне"», – пояснил политтехнолог.

Напомним, что Денис Лотов – гражданин Украины, уроженец Запорожья. По информации СМИ, в России проживает с 2004 года, работал в типографском бизнесе. С 2014 года вдруг стал позиционировать себя как политтехнолог. Лотов был похищен 28 декабря 2018 года в Донецке, после чего его тайно вывезли в «ЛНР». Первое время он удерживался в изоляторе временного содержания (ИВС) Луганска. Супруга Лотова связывает похищение своего мужа с его критикой в адрес «министра МВД ЛНР» Игоря Корнета и войной российских «кураторов Л-ДНР». Формальной причиной задержания было то, что в «ЛНР» против Лотова завели уголовное дело за клевету и разжигание розни, а в ноябре 2018 года «генпрокуратура ЛНР» объявила его в розыск.

Как сообщалось ранее, Самодуров также пояснял, почему война на Донбассе ни России, ни «Л-ДНР» не принесла никаких выгод. Наоборот, Донбасс обернулся крахом, тупиком и тяжелым финансовым бременем. Также политтехнолог сообщил, где живет украинское «экс-правительство» во главе с Виктором Януковичем.