Экспертиза подтвердила: Идентифицировали тело погибшего на Донбассе военного медика

Результаты экспертизы ДНК показали, что тело военного, которого на днях передали на подконтрольную правительству Украины территорию, принадлежит погибшему 13 июля медику сержанту Николаю Илину. Об этом сегодня, 20 июля, сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

«Погибший сержант Николай Илин действительно был гражданином Эстонии, проходил военную службу в подразделении ВС Украины на законных основаниях. Согласно действующему законодательству, а именно Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе" иностранцы и лица без гражданства, которые на законных основаниях находятся на территории Украины, могут в добровольном порядке (по контракту) проходить военную службу в Вооруженных Силах Украины», – говорится в сообщении.

Сейчас идет подготовка к проведению ритуала почитания павшего украинского героя. Прощание с медиком состоится в Киеве 22 июля.

В командовании Объединенных сил также выразили соболезнования родным, близким и боевым побратимам погибшего героя.

Напомним, что 13 июля вблизи поселка Зайцево в районе Горловки (Донецкая обл.) противник обстрелял украинских военнослужащих, которые должны были осуществить эвакуацию тела погибшего военнослужащего ВСУ. В результате обстрела был убит военный медик, двое военнослужащих – ранены.

Тело бойца, который подорвался на неизвестном взрывном устройстве и которого вышла эвакуировать группа, забрали НВФ «ДНР» и 15 июля передали его украинской стороне.

16 июля НВФ «ДНР» обнаружили под Зайцево тело погибшего военного медика ВСУ. У него при себе был паспорт гражданина Эстонии на имя Николая Илина. Министр иностранных дел Эстонии подтвердил, что погибший 13 июля на Донбассе медик ВСУ является гражданином Эстонии. 17 июля в штабе ООС сообщили, что на КПВВ «Марьинка» из «ДНР» им передали неидентифицированное тело. Подтверждений того, что это военный медик Николай Илин, нет. В «ДНР» утверждали, что это Илин.

17 июля представители НВФ «ДНР» в ходе поисковых работ в районе поселка Зайцево (близ Горловки) обнаружили тело третьего военнослужащего ВСУ, погибшего 13 июля.