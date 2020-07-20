Нужно как в Вене и Париже: Донбасс обеспечен водой втрое меньше иных регионов

Донецкая и Луганская области относятся к маловодным регионам. Обеспеченность потребностей водой в 3 раза меньше, чем в среднем по Украине. Об этом сообщил начальник Северско-Донецкого бассейнового управления водных ресурсов Сергей Трофанчук.

«Донецкий регион (как и Луганский, Харьковский) относится к маловодным. И обеспеченность потребностей водой в 3 раза меньше, чем в среднем по Украине», – сказал он.

При этом погодные условия этого года еще более усложнили ситуацию. «Погодные условия этого года – бесснежная зима, отсутствие снегозапасов – были негативными для формирования весеннего водопотока, который традиционно наполняет реки, озера и пр. Как следствие, средневодность Северского Донца и его притоков по состоянию на апрель была всего 15-35% от нормы. На большинстве рек уровень води приблизился к минимальным значениям за многие годы наблюдений», – пояснил Трофанчук.

Он отметил, что только природные осадки, которые выпали в конце весны, дали возможность на 100% наполнить водные запасы в русловых водохранилищах Северского Донца – Печенежском и Краснооскольском в Харьковской области.

Трофанчук призвал население бережно относиться к водным ресурсам региона, ответственно подходить к их сохранению, не загрязнять. «Потому что может наступить момент, когда придется уменьшать лимиты. Конечно, население у нас всегда в этом плане защищено. Но может наступить момент, что и население может пострадать. Но, к сожалению, люди начинают задумываться над этим вопросом, когда у них в кране уже нет воды. Но при этом системы водоснабжения и водоотведения в нагих городах – они остались еще с советских времен. И даже если в город подают воду нормального качества, то когда она проходит через эти старые трубы, она загрязняется. Т.е. качество нашей воды – это не только вопрос загрязнения их предприятиями. Поэтому важно людям добиваться решения проблем и на местах. Но я верю, что наступит момент, когда мы как в Вене, как в Париже сможем пить воду прямо из под крана, из уличных фонтанчиков», – резюмировал он.

Напомним, что из-за повреждений единственного питьевого канала «Северский Донец – Донбасс» потери воды в Донецкой области составляют около 65%. При этом из-за военных действий и закрытых шахт невозможно в качестве источника водоснабжения рассматривать грунтовые воды.

В регионе была принята программа «Вода Донетчины 2017-2020», однако за все время действия она выполнена всего на 2%. С 1 июля на Донетчине внедрены европейские стандарты исследования качества воды.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «АКМЦ»