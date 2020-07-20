В «ДНР» с 1 сентября могут отменить дистанционное обучение

В «ДНР» с начала нового учебного года могут отменить обязательное дистанционное обучение, введенное в школах в связи с COVID-19, если сохранится стабильная ситуация с заболеваемостью коронавирусом. Об этом сегодня, 20 июля, заявил «глава ДНР» Денис Пушилин, сообщают местные интернет-ресурсы.

«Осталось не так уж много времени до 1 сентября, если ситуация будет развиваться ровно таким образом как сейчас, то нет никаких препятствий чтобы мы отправили детей в школу. Очное обучение для нас крайне важно. Если не будет никаких экстренных ситуаций, а судя по информации наших специалистов, ничего не должно и быть», – утверждает Пушилин.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 20 июля в Украине COVID-19 заболели 59 493 человека (31 439 пациентов выздоровели, 1 498 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 795 случаев инфицирования (выздоровели – 484 пациента, летальных случаев – 10), Луганской области – 109 случаев инфицирования (выздоровели – 84 пациента, летальных случаев – 1).

В «ДНР» – 1527 случаев COVID-19 (выздоровели – 700 человек, летальных случаев – 89). В «ЛНР» (на 19 июля) – 600 случаев COVID-19 (выздоровели – 518 человек, летальных случаев – 15).