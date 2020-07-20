Россия сосредоточит вблизи украинских границ 120-тысячное войско в рамках учений «Кавказ-2020»

Активная фаза российских военных учений «Кавказ-2020» запланирована на 21-26 сентября. Численность войск РФ составит около 120 тыс. военнослужащих, что соответствует уровню угрозы, предусмотренному в Военной доктрине Украины. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий, передает «Сегодня».

По его словам, именно сейчас начинается активный период подготовки и проведения учений на разных уровнях. Активная фаза боевой подготовки приходится на сентябрь-октябрь, когда проводятся стратегические командно-штабные учения с широким привлечением войск.

«Сейчас мы видим, что начались специальные учения. Что это означает? Разного рода войска будут отрабатывать свои задания. Десантные войска – прежде всего переброску и высадку десантов на незнакомые территории, инженерные подразделения – наведение различных переправ через водные преграды и обеспечение передвижения войск, противовоздушная оборона – организацию единой системы ПВО на поле боя и прикрытие стратегических объектов. Как правило, это происходит в течение июля-августа», – отметил Скибицкий.

Он добавил, что в рамках учений «Кавказ-2020» активная фаза запланирована на 21-26 сентября. Основные полигоны, которые будут задействованы, находятся в Южном военном округе.

«Могу сказать, что после 2014 года масштабность и размах стратегических учений в России начали расти. В чем состоит вызов для нас и почему обращаем на это внимание. Учения российских войск, которые запланированы в этот летне-осенний период, будут проходить вблизи наших границ. С началом активной фазы численность войск составит около 120 тыс. военнослужащих, 3 тыс. боевых бронированных машин, из них не меньше 500 танков, 300 самолетов, 250 вертолетов, 50 кораблей и до 5 подводных лодок. Это и есть та угроза, которая четко прописана в Военной доктрине Украины», – подчеркнул Скибицкий.

Что касается милитаризации временно неподконтрольных украинской власти территорий, представитель Главного управления разведки Минобороны отметил, что конфигурация незаконных вооруженных формирований там остается без особых изменений с января 2016 года.

«Созданы и действуют первый и второй армейские корпуса, штатная численность которых около 35,5 тыс. человек, 480 танков, 860 боевых бронированных машин, 940 артиллерийских систем и минометов, около 200 РСЗО. Известно, что с 2016 года там произошло усиление артиллерии – дополнительно были завезены противотанковые комплексы, артсистемы. При этом мы постоянно отмечаем поддержание количества вооружения и его боевой готовности. К примеру, наши бойцы уничтожили две САУ противника, и однозначно вскоре с территории России будут доставлены новые артустановки», – сказал Скибицкий.

Напомним, Министерство обороны Украины планирует в сентябре, в то время, когда Россия будет проводить свои учения «Кавказ-2020», провести военные учения и проверить боевую готовность армии пресечь любые попытки России обострить ситуацию или начать масштабные боевые действия. Минобороны ожидает, что представители НАТО смогут принять участие в украинских учениях.