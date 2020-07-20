Хуже всего Константиновке и Дружковке: 77% магистралей «Воды Донбасса» изношены до 90%

Основная часть магистралей водоснабжения Донецкой области изношена на 70-90%. Самым проблемным является Второй Донецкий водовод, который обеспечивает водой север региона. Об этом рассказал заместитель главного инженера КП «Компания "Вода Донбасса"» Сергей Мокрый.

Общая протяженность водных сетей, которые обслуживает «Вода Донбасса», – 11 тыс. 700 км, но из них имеют износ от 70% до 90% около 9 тыс. км, т.е. 77%. «Остальные имеют износ порядка 25-50%. Вот эти 9 тысяч километров – это сети, которые требуют незамедлительной замены», – сказал Мокрый.

Силами «Воды Донбасса» и за счет гуманитарных миссий за последние 5 лет удалось заменить 296 км сетей.

Наиболее проблемный по частоте аварий – это Второй Донецкий водовод. Он является основной питьевой магистралью для северной части Донетчины (Константиновка, Дружковка, Славянск, Краматорск и пр.). «Его общая протяженность – 217 км, из них на сегодняшний день требуют незамедлительной замены 17 км – здесь практически 100-процентный износ. Нами разработан проект, например, по замене 7 км, но общая его стоимость составляет 438 млн грн. В районе Краматорска есть проект о замене 9 км, цена реализации – 197 млн грн. Еще есть участок на 3 км, это самое начало водовода от фильтровальной станции, – этот проект мы только разрабатываем», – пояснил заместитель главного инженера.

Как уточнил Мокрый, на Втором Донецком водоводе ежегодно происходит до 19 аварий. «Особенно это часто при переходе с зимнего на летний период, когда увеличивается объем потребляемой воды населением плюс идет повышенная температура. Нам приходится увеличивать объем подачи воды, и в этом момент на данном водоводе и происходят аварии», – продолжил он.

Причина аварий в изношенности магистрали, водовод эксплуатируется более 60 лет. Его первая нитка была запущена в 1954 году, а вторая – с 1974 по 1976 год. «И сегодня водовод не выдерживает того режима, на который он был спроектирован», – констатировал Мокрый.

«Основные повреждения – разрывы труб по заводскому шву длинной от 3 до 6 метров. А ширина щели образуется до 30-40 см. При таких повреждениях приходится полностью останавливать данную магистраль, что тут же сказывается на водоснабжении городов – Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка», – отметил специалист.

Особенно страдают Константиновка и Дружковка. «Основные разрывы происходят в начале Славянска и идут до Краматорска. На восстановление порывов уходит около суток, на устранение аварий мы работаем круглосуточно. Но после устранения повреждений на заполнение системы и начало подачи воды требуется время, поэтому и страдает наиболее удаленная Константиновка – к ней вода доходит в течение 2-3 суток. По аналогичной причине страдает и Дружковка», – заключил Мокрый.

Напомним, что из-за повреждений единственного питьевого канала «Северский Донец – Донбасс» потери воды в Донецкой области составляют около 65%. При этом сам Донбасс является маловодным регионом, обеспеченность водой здесь в 3 раза меньше, чем в иных частях страны. Из-за военных действий и закрытых шахт невозможно в качестве источника водоснабжения рассматривать грунтовые воды.

В регионе была принята программа «Вода Донетчины 2017-2020», однако за все время действия она выполнена всего на 2%. С 1 июля на Донетчине внедрены европейские стандарты исследования качества воды.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «АКМЦ»