В «ДНР»: Перевозчика из Макеевки «осудили» на 5 лет тюрьмы

В «ДНР» жителя Макеевки «осудили» на 5 лет лишения свободы «за террористическую деятельность». Об этом сегодня, 20 июля, сообщает пресс-служба «генпрокуратуры ДНР».

Как утверждают в «республике», мужчина якобы был завербован СБУ в 2017-м году.

«По заданию украинской разведки фигурант уголовного дела осуществлял террористическую деятельность на территории ДНР в период с мая по сентябрь 2017 года, а также выполнял задачи, направленные на причинение ущерба общественной безопасности ДНР», – уверяют в «ДНР».

По версии «республиканцев», макеевчанин пошел на сотрудничество с СБУ «с целью получения личной выгоды – беспрепятственной перевозки пассажиров через линию разграничения на украинском контрольно-пропускном пункте въезда-выезда "Марьинка"».