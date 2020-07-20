Разные тарифы: Из-за «ДНР» украинская «Вода Донбасса» каждый месяц теряет до 70 миллионов

Магистраль водоснабжения едина по всей Донецкой области. Поэтому главное предприятие по водоснабжению региона – «Вода Донбасса» – обслуживает как подконтрольную Украине часть Донетчины, так и неподконтрольную. Об этом рассказал заместитель главного инженера КП «Компания "Вода Донбасса"» Сергей Мокрый.

Он акцентировал, что нет проблем по оплате услуг населения подконтрольной территории. «Здесь вопросов нет – население с нами рассчитывается, и рассчитывается довольно хорошо. Люди понимают ситуацию и оплачивают данные услуги. Был небольшой провал по платежам, когда был объявлен карантин, но это было не только у нашей компании, а по всей финансовой системе», – сказал Мокрый.

«По неконтролируемой территории. Население с нами рассчитывается. Единственное, что тариф на неконтролируемой территории не соответствует именно обоснованному, по которому мы работаем. И это нам ежемесячно приносит убыток порядка 68 млн грн», – подчеркнул он.

Заместитель главного инженера уточнил, что задолженность населения перед КП «Вода Донбасса» составляет намного меньше, чем задолженность водоканалов-контрагентов. «Водоканалы перед компанией имею задолженность фактически 783 млн грн. А население нам задолжало 150 млн грн – это все население, которое обслуживается компанией», – добавил он.

Отметим, что в «ДНР» сбором платежей за водоснабжение и водоотведение занимается ряд предприятий, оплата принимается в рублях и по местным тарифам. В перечне указаны «республиканское» предприятие «Вода Донбасса» и КП «Компания "Вода Донбасса"».

В «ДНР» стоимость услуг для населения за за 1 куб. м составляют:

центральное водоснабжение – 12,72 руб. (5,30 грн по местному курсу валют);

центральное водоотведение – 8,83 руб. (3,68 грн);

итого – 21,55 руб. (8,98 грн).

На подконтрольной украинской власти части Донетчины в каждом городе свой тариф, в зависимости от обслуживающей водоснабжающей компании. Но если брать средний тариф:

центральное водоснабжение – 15,55 грн;

центральное водоотведение – 8,99 грн;

итого – 24,54 грн.

Таким образом в «ДНР» суммарный тариф на водоснабжение и водоотведение в 2,7 раза ниже, чем на подконтрольной Донетчине.

Как сообщалось ранее, изношенность основных магистралей КП «Компания "Вода Донбасса"» составляет 70-90%.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «АКМЦ» и собственной информации