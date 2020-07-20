Тушили две недели: Под Северодонецком ликвидировали пожар на полигоне ТБО

В Новоайдарском районе Луганщины вследствие масштабных лесных пожаров 7 июля возникло возгорание на полигоне твердых бытовых отходов вблизи Северодонецка. Сегодня, 20 июля, пожарные ликвидировали последние тлеющие очаги. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, в течение 14 дней горели твердые бытовые отходы на полигоне коммунального предприятия «Северодонецккомунсервис» площадью около 6 га.

«В течение всех этих дней спасатели продолжали круглосуточно осуществлять проливку тления ячеек по всей площади возгорания. 20 июля в 15:30 пожар ликвидирован», – сообщили в ГСЧС.

Ранее сообщалось, что на Луганщине лесной пожар, случившийся 7 июля, вызвал масштабное возгорание на полигоне твердых бытовых отходов (ТБО) под Северодонецком. Верховой лесной пожар был слишком мощный, и персонал полигона был эвакуирован. А при возвращении рабочие увидели, что ТБО занялись на значительной площади полигона.