Итог чемпионата по футболу: В «Динамо» уволили весь тренерский состав

Руководство «Динамо» (Киев) отправило в отставку весь тренерский состав футбольного клуба. Об этом сегодня, 20 июля, сообщает пресс-служба ФК «Динамо».

Речь идет о главном тренере Алексее Михайличенко и его ассистентах – Вадиме Евтушенко, Сергее Федорове и Михаиле Михайлове.

«Руководство клуба и многочисленную армию динамовских болельщиков не может удовлетворить текущий уровень игры команды, отсутствие прогресса, достаточного для борьбы за звание чемпиона Украины и достойного выступления в европейских клубных турнирах. Для этого игра "Динамо" должна выйти на качественно иной уровень. С этой целью подготовку к следующему сезону "Динамо" начнет с новым тренерским штабом», – говорится в заявлении клуба.

О том, кто возглавит команду в новом сезоне, будет сообщено позже.

Напомним, что Чемпионом Украины 2019/20 в очередной раз стал ФК «Шахтер». «Динамо» заняло второе место. При этом в данном сезоне «Шахтер» набрал 82 балла и установил рекорд чемпионатов Украины по отрыву лидера от серебряного призера. «Динамо» отстало на 23 очка.