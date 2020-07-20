RU
Все новости

Суд по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы перенесли на август

20.07.20 18:42
Неля Штепа / Фото из открытых источников
Неля Штепа / Фото из открытых источников

Судебное заседание по делу экс-мэра Славянска (Донецкая обл.) Нели Штепы, которое было назначено на 20 июля, не состоялось, поскольку в данное время она проходит лечение. Об этом сообщил адвокат Александр Тананакин, передает «Интерфакс-Украина».

Бывшего мэра обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

«Заседание не состоялось из-за болезни Нели Игоревны. Она сейчас проходит стационарное лечение в Славянске», – заявил Тананакин.

По информации адвоката, Орджоникидзевский районный суд Харькова перенес судебное заседание на 18 августа.

Напомним, Неля Штепа была арестована 13 июля 2014 года и находилась в СИЗО Харькова, где слушалось ее уголовное дело. 20 сентября 2017 года решением суда Штепу освободили из-под стражи и отпустили под домашний арест. Слушание дела продолжается по сей день.

Находясь в СИЗО, Штепа была внесена в списки на обмен пленными, поданными со стороны «ДНР». СБУ предлагала ей участвовать в обмене, но Штепа категорически отказалась.

В ходе парламентских выборов 2019 года Штепа в Славянске представляла штаб партии «Оппозиционная платформа "За життя"».

Также экс-мэр Славянска заявила, что будет баллотироваться на пост Славянского городского головы на местных выборах 2020 года.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк