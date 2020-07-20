В «ДНР» озвучили количество усыновленных детей

В «ДНР» всего усыновили 335 детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения. Об этом сегодня, 20 июля, сообщает пресс-служба «министерства труда и соцполитики ДНР».

Из них в течение 2020 года усыновили 32 ребенка. Отмечается, что в этом году возросло число усыновленных детей возрастом от 6 до 17 лет (около 19% от общего количества).

Также в семьи попали 7 детей с ВИЧ, 3 детей с инвалидностью, 5 семейных групп детей.

«В настоящее время на учете состоит 45 кандидатов в усыновители, из них 16 одиноких граждан и 29 супружеских пар», – говорится в сообщении.

Сейчас в «ДНР» находятся в детских учреждениях и подпадают под процесс усыновления 656 детей.

Напомним, что в ходе обмена удерживаемыми лицами 16 апреля 2020 года был освобожден из плена «ЛНР» 57-летний Сергей Миронич. В «республике» его обвинили в попытке подрыва нефтебазы в Луганске и в 2017 году «приговорили» к 20 годам лишения свободы. Супруга Сергея в 2014 году умерла от онкологического заболевания. Он сам воспитывал сына, которого в «ЛНР» после ареста мужчины забрали в детский дом.