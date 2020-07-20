Абитуриенты с неподконтрольного Донбасса смогут подавать документы в украинские вузы онлайн

В правительстве разрабатывают механизм онлайн-подачи документов для поступления в вузы детей с временно неподконтрольных украинской власти территорий Донецкой и Луганской областей Украины и АР Крым. Об этом сообщила заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Инна Голованчук.

Она отметила, что в этом участвуют три министерства: Министерство по вопросам реинтеграции временного оккупированных территорий (ВОТ) Украины, Министерство образования и Министерство цифровой трансформации.

«Мы уже имеем понимание, каким образом ввести непосредственно электронную подачу документов в украинские высшие учебные заведения, пока остались только технические вопросы», – отметила Голованчук.

По ее словам, ежегодно с временно неподконтрольных территорий Донбасса и Крыма на подконтрольную правительству территорию приезжают около 1500 детей для продолжения обучения в украинских вузах.

«А в этом году, вероятно, их будет больше. Поэтому наша задача сделать все, чтобы эти дети смогли реализовать свое право на образование, несмотря на то, что оккупационные режимы всеми средствами пытаются их этого права лишить, в том числе, из-за блокирования выезда детей с ВОТ для подачи документов», – отметила заместитель министра.

Ранее сообщалось, что на прошлой неделе из «Л-ДНР» не выпускали абитуриентов на подконтрольную правительству Украины территорию для прохождения внешнего независимого оценивания и подачи документов на поступление.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о возможности вступления в украинские вузы жителей временно неподконтрольных территорий Донбасса и Крыма без обязательного прохождения ВНО, который Верховная Рада приняла 3 июля 2020 года.