Душили и устроили «бокс»: На Донетчине будут судить полицейских, которые избили свидетеля

В Святогорске (Донецкая обл.) на автостанции полицейские избили свидетеля происшествия, продолжали издеваться над ним в полицейском участке. За это трое правоохранителей предстанут перед судом. Об этом сегодня, 20 июля, сообщает Государственное бюро расследований.

Следствием установлено, что в январе 2020 года на вызов по сообщению о драке на автостанции в городе Святогорске прибыла группа полицейских.

«Правоохранители, не разобравшись в ситуации, избили постороннего человека, который не имел никакого отношения к драке. Полицейские силой поместили потерпевшего в служебный автомобиль, где один из них начал его душить. После этого правоохранители на потерпевшего, который почти был без сознания, надели наручники, доставили его в помещение дежурной части, и, надев боксерские перчатки, продолжили избиение. В результате пострадавший получил многочисленные телесные повреждения», – говорится в сообщении.

Сейчас в суд направлено заключение в отношении участкового офицера сектора превенции, помощника оперуполномоченного Славянского отдела полиции и полицейского-водителя отдела Управления полиции охраны в Донецкой области.

Они обвиняются в превышении служебных полномочий работником правоохранительного органа, которое сопровождалось насилием, совершенным группой лиц (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

В случае доказательства вины обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.