Фонд Рината Ахметова передал современный аппарат ИВЛ медикам Харьковщины

Волчанская центральная районная больница (Харьковская обл.) получила высококлассный аппарат искусственной вентиляции легких от Фонда Рината Ахметова. Об этом сегодня, 20 июля, сообщает пресс-служба Фонда.

«Аппараты ИВЛ, которые приобрел для украинских медиков Фонд Рината Ахметова, автоматизированные и в значительной мере исключают человеческий фактор. Они могут быть использованы сразу, что очень важно в условиях эпидемии, когда спасать жизни нужно здесь и сейчас», – сказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда.

Сертификат на новый аппарат ИВЛ представитель Фонда Екатерина Свириденко вручила главврачу Волчанской центральной районной больницы Константину Тищенко.

«Фонд приобрел и передает украинским медикам 200 современных аппаратов искусственной вентиляции легких. Это высококлассное оборудование, которое очень сложно купить, так как из-за пандемии оно затребовано в каждой стране мира. Первые аппараты были направлены в государственные больницы еще в конце марта, и они уже спасают жизни. Фонд Рината Ахметова в июне-июле доставил в Украину рекордную партию помощи – свыше 100 современных аппаратов ИВЛ. Они передаются государственным медучреждениям в регионах», – отметила Свириденко.

«Аппарат ИВЛ очень нужен, ведь наша больница является опорной, работает в режиме 24/7. Максимальное внимание – реанимационной и неотложной помощи. Еще раз спасибо от всего нашего коллектива», – поблагодарил за помощь Константин Тищенко.

Также медработники отделения интенсивной терапии, работающие с COVID-19, получили от Фонда Рината Ахметова медицинскую одежду, изготовленную по спецзаказу.

В пресс-службе напомнили, что ранее Фонд Рината Ахметова и ФК «Шахтер» вручили два аппарата искусственной вентиляции легких медикам Харьковской областной клинической инфекционной больницы. На время пандемии это медучреждение получило статус опорной больницы для борьбы с коронавирусом. Кроме того, Фонд Рината Ахметова и ФК «Шахтер» передали Харьковской области 20 000 экспресс-тестов для выявления COVID-19 .

С начала эпидемии коронавируса современные аппараты ИВЛ от Фонда Рината Ахметова получили государственные больницы во Львовской̆, Ивано-Франковской, Луганской̆, Донецкой̆, Днепропетровской̆, Полтавской, Тернопольской̆, Ровенской̆, Закарпатской̆ и Харьковской̆ областях, а также в Киеве.

«"Борьба с COVID-19 в Украине" – масштабный проект Фонда, призванный помочь стране спасать жизни людей. Он реализуется по программе Фонда "Ринат Ахметов – Спасение жизней". Ранее, по личному решению Рината Ахметова, в рамках этой программы был реализован проект "200 скорых для Украины". Тогда за рекордно короткие полгода государственные медучреждения во всех регионах получили 200 спецавтомобилей с самым современным оборудованием, способных преодолевать бездорожье. В том числе 22 автомобиля с аппаратами искусственной вентиляции легких для новорожденных. Это крупнейший вклад одного благотворителя в государственную медицину Украины за все время независимости нашей страны. Сегодня многие из этих скорых задействованы в борьбе с эпидемией во всех областях», – резюмировали в Фонде.