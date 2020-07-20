На Донетчине закрыли 14 нелегальных автозаправок

Деятельность 14 АЗС прекратили в Донецкой области с начала работы межведомственной региональной группы по борьбе с нелегальным оборотом и розничной торговлей топливом. Об этом сегодня, 20 июля, сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

Межведомственная региональная группа по борьбе с нелегальным оборотом и розничной торговлей горючим была создана во исполнение протокольного поручения Кабинета Министров Украины от 24.12.2019 №29 при облгосадминистрации 28 декабря 2019 года.

«С начала работы указанной группы органами Национальной полиции, прокуратуры, Государственной фискальной службы Украины, Государственной налоговой службы Украины и Службы безопасности Украины было осуществлено более 120 проверок. По результатам проверок приостановлена деятельность 14 АЗС и составлен 21 административный протокол по статье 164 Кодекса Украины об административных правонарушениях "Нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности". Применено штрафных (финансовых) санкций на сумму 5 млн 831,4 тыс. грн», – говорится в сообщении.

Из незаконного оборота изъято более 250 тонн горюче-смазочных материалов на общую сумму более 6 млн. грн и изъято оборудование на сумму около 14,5 млн грн.

Кроме того, оформлено 57 лицензий.

Правоохранителями расследуется ряд уголовных дел по фактам незаконного хранения, сбыта и транспортировки подакцизных горюче-смазочных материалов.