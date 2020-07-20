Не получается: Разумков рассказал, как в Раде борются с «кнопкодавством»

На данный момент в Верховной Раде не ввели полноценную систему, которая бы не позволила парламентариям голосовать «за соседа». Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 20 июля, во время пресс-конференции сообщил председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.

Так, по данным Разумкова, в действующем созыве Рады было 3 доказанных случая, когда парламентарий голосовал за иного нардепа. «И, по-моему, еще один случай был, но он не подтвердился», – уточнил он.

Сейчас в зале парламента для голосования используется система «Рада v.3», чтобы ее полностью обновить, довести до уровня «Рада v.3» и дополнить защитой от «кнопкодавства», необходимо 300 млн грн. «Если бы мы это сделали, думаю, нас бы не поняли ни граждане, ни журналисты и пр.», – отметил Разумков.

Он акцентировал, что полностью модернизовать действующую систему «Рада» не получается. Но ее уже усилили сенсорной кнопкой, однако это не дало желаемого эффекта. «Кнопка расположена под столом и реагирует только на тепло. Но когда мы говорили о возможности ее использования – пока такой возможности нет, потому что она не гарантирует персональное голосование. Она гарантирует только то, что у вас будут заняты две руки (одна – на сенсорной кнопке под столом, вторая – на кнопке голосования, – ред.). И мы видели, как некоторые умельцы находили механизм, как обходить и эту систему», – рассказал Разумков.

Он добавил, что сейчас в Раде продолжается обсуждение темы о введении голосования по отпечатку пальца. «При помощи международных партнеров хотим провести аудит [системы голосования "Рада"]. Возможно есть механизм, который позволит в действующую систему добавить такую сенсорную кнопку, которая позволила бы голосовать отпечатком пальца. Потому что никакой иной вариант не работает», – сказал глава парламента.

Пока же нет действенного автоматизированного механизма, нардепы планируют бороться с «кнопкодавством» на законодательном уровне. «Мы предложили на законодательном уровне, что за "кнопкодавство" народный депутат должен лишаться депутатского мандата. Я считаю это правильным. Однако Конституционный суд решил, что такая норма не соответствует действующей Конституции Украины, и такие изменения были отклонены», – отметил Разумков.

«Но мы пошли иным путем, и у нас введена уголовная ответственность за не персональное голосование», – добавил он.