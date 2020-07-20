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Машину расплющило: На Донетчине легковушка с детьми попала под «КамАЗ» (Фото)

20.07.20 20:13
Фото с места ДТП
Фото с места ДТП / Фото: mrpl.city

Сегодня, 20 июля, на трассе Мангуш-Мариуполь (Донецкая обл.) недалеко от села Широкая Балка произошла авария, в которой пострадали дети. Об этом сообщает «MRPL.city» со ссылкой на очевидцев.

По словам свидетелей аварии, выезжая на трассу, водитель «КамАЗа» не пропустил автомобиль «Тойота», который на скорости двигался со стороны Мангуша. В результате происшествия, легковушка врезалась в большегруз и застряла под ним.

Как сообщается, во время столкновения в салоне иномарки находились дети. Их забрали на обследование в больницу.

На месте аварии работают правоохранители. Подробности ДТП выясняются.

Фото с места ДТП. / Фото: mrpl.city

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