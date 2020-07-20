Переломы, ушиб легких, разрыв печени: На Донетчине мужчине присудили 9 лет тюрьмы за избиение ребенка

Донецкий апелляционный суд оставил без изменений приговор Жовтневого районного суда Мариуполя, которым мужчина был осужден за жестокое избиение малолетнего сына своей сожительницы. Об этом сегодня, 20 июля, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Судом установлено, что в августе 2016 года ранее судимый житель Волновахского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения в собственном доме, возмущенный тем, что 2-летний мальчик не реагирует на его замечания, нанес ребенку руками не менее 16 ударов по голове, спине и туловищу, причинив множественные переломы ребер, ушиб легких, разрыв печени. Оставив беспомощного ребенка умирать, горе-воспитатель уехал из дома», – сообщили в прокуратуре о подробностях дела.

В марте 2020 года суд первой инстанции признал обвиняемого виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины, и приговорил к 9 годам лишения свободы. Осужденный подал жалобу о несогласии с назначенной мерой наказания в апелляционный суд. Жалоба оставлена без удовлетворения.

Приговор вступил в законную силу.