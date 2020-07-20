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Чтобы было 300: Народные депутаты не оставляют идею сократить свое количество

20.07.20 20:43
Фото: wikimedia.org
Фото: wikimedia.org

Парламентарии не оставляют идею сократить количество депутатов в Верховной Раде. Ожидают вердикт Конституционного суда и второе голосование в сессионном зале. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 20 июля, во время пресс-конференции сообщил председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.

«В Конституционный суд был направлен законопроект об уменьшении числа народных депутатов – с 450-ти до 300. Его поддержало более 226 депутатов (точно не помню). На следующей сессии [Рады] он должен быть снова проголосован и набрать не менее 300 голосов. По состоянию на сегодня мнения у многих народных депутатов разделились, поэтому трудно сказать, каким будет это голосование», – сказал он.

Напомним, что в феврале Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в Конституцию, согласно которому число депутатов парламента должно быть сокращено с 450 до 300. В поддержку законопроекта проголосовали 236 депутатов, против – 40, воздержались – 86. Данный законопроект внес президент Владимир Зеленский. Срок, на который избираются парламентарии, менять не предполагается, он остается пятилетним.

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