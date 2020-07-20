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Гранаты попали во дворы: Правозащитники показали последствия обстрела на Луганщине (Фото)

20.07.20 20:58
Фото: Facebook «Пролиска»
Фото: Facebook «Пролиска»

Вечером 18 июля во время обстрела города Золотое-4 (Луганская обл.) гранаты попали во дворы жилых домов и повредили хозяйственные постройки. Обошлось без жертв и пострадавших. Об этом сегодня, 20 июля, сообщает Гуманитарная миссия «Пролиска» на своей странице в Facebook.

Команда гуманитарного центра Пролиска – Золотое, работающего при поддержке Aгентства ООН по делам беженцев в Украине, побывала на месте происшествия. Сотрудники зафиксировали разрывы гранат на территории трех домовладений.

«В результате обстрела осколками были повреждены надворные постройки трех домовладений по улице Студенческая. Пострадавших и жертв нет», – сообщили правозащитники.

На опубликованных ими фото также видны оставшиеся от разрывов гранат воронки.

Фото: Facebook «Пролиска»

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