Гранаты попали во дворы: Правозащитники показали последствия обстрела на Луганщине (Фото)

Вечером 18 июля во время обстрела города Золотое-4 (Луганская обл.) гранаты попали во дворы жилых домов и повредили хозяйственные постройки. Обошлось без жертв и пострадавших. Об этом сегодня, 20 июля, сообщает Гуманитарная миссия «Пролиска» на своей странице в Facebook.

Команда гуманитарного центра Пролиска – Золотое, работающего при поддержке Aгентства ООН по делам беженцев в Украине, побывала на месте происшествия. Сотрудники зафиксировали разрывы гранат на территории трех домовладений.

«В результате обстрела осколками были повреждены надворные постройки трех домовладений по улице Студенческая. Пострадавших и жертв нет», – сообщили правозащитники.

На опубликованных ими фото также видны оставшиеся от разрывов гранат воронки.