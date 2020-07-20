Мы не предлагаем изменения в их законы, – Разумков отреагировал на требование Кремля

Украина не советует России, как нужно изменить российское законодательство и Конституцию РФ. Поэтому в вопросах украинской Конституции, решение будет принимать самостоятельно. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 20 июля, во время пресс-конференции заявил председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, отвечая на вопрос – будет ли парламент вносить изменения в Конституцию Украины, как того требует Россия относительно «особого статуса» Донбасса.

«Вносить изменения в Конституцию Украины может только украинский народ, украинское общество, Верховная Рада, народные депутаты, президент и иные институции, которые работают на благо нашего государства. Любое иное государство не имеет такого права. Мы не предлагаем вносить изменения в их законы, тем более в их Конституцию. И, думаю, мы сами определимся с нашей Конституцией», – сказал Разумков.

Он подчеркнул, что парламентом еще не все сделано в законодательном плане по возвращению неподконтрольных территорий. «Как Донбасса, так и Крыма. И в моем понимании разделить эти вопросы сложно. Да, мы движемся параллельными путями, но двигаться должны с одинаковой скоростью», – уточнил глава парламента.

«Мы готовы работать и принимать законы, которые позволят нам вернуть временно оккупированные территории, вернуть своих людей, вернуть свои границы. Но исходя исключительно из интересов Украинского государства», – акцентировал он.

Разумков считает, что еще трудно оценивать – достаточный или неполный принятый тот или иной закон в отношении возвращения неподконтрольных территорий. «Пока мы не вернули те территории, то все законы будут недостаточными. Как только вернем, это будет означать, что законодательная база, принятая Верховной Радой, она достаточная. Но также нужно будет исходить из тех вызовов, которые будут в тот или иной момент», – добавил он.

«Но точно могу сказать, что Верховная Рада работала и будет работать в интересах Украинского государства. Я понимаю, что мы прислушиваемся, слышим, понимаем позицию многих наших партнеров и оппонентов, а иногда даже врагов. Но это украинская Верховная Рада. И "украинская" в этом ключевое», – резюмировал Разумков.