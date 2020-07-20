На катерах и велосипедах: Курортные зоны Донетчины патрулирует туристическая полиция (Фото, видео)

В Донецкой области в курортных зонах на севере и юге региона работает туристическая полиция. Ежедневно на охрану общественного порядка заступают 130 полицейских в составе конных, пеших, вело- и мотопатрулей, а также полиция на воде. Об этом сообщает отдел коммуникаций полиции Донецкой области.

Туристическая полиция обеспечивает охрану общественного порядка в четырех курортных зонах: Мариупольской и Мангушской на юге региона, в Славянской и Лиманской – на севере. Территорию патрулируют 44 наряда, в том числе – совместные с военнослужащими Национальной гвардии.

Кроме того, в курортных зонах организована работа 7 полицейских станций для оперативной помощи гражданам.

«Больше всего людей отдыхает на побережье Азовского моря. Именно поэтому полиция усилила постоянное присутствие в Левобережном и Приморском районах Мариуполя, а также селах Урзуф, Белосарайская Коса, Ялта. В акватории курсирует полицейский катер, а в пляжной зоне – пешие и велопатрули. В Мариуполе в местах отдыха работают конная и мотополиция», – рассказали в полиции Донетчины.

Также увеличено количество нарядов на территории Славкурорта, Святогорска и Лиманского района. Для патрулирования Святогорска создана отдельная мобильная группа.

«Полицейские не только обеспечивают публичную безопасность, но и следят за соблюдением карантина, проводят разъяснительную работу с владельцами заведений и отдыхающими. На сегодня в туристических зонах проверено почти 250 объектов хозяйствования. За нарушение карантинных ограничений составлено 11 административных протоколов», – сообщили в полиции.