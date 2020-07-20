С сорняками в человеческий рост: В Донецке показали, во что превратили парк у «Донбасс Арены» (Фото)

В неподконтрольном украинской власти Донецке поросло бурьяном одно из центральных и некогда самых красивых мест отдыха – парк в районе стадиона «Донбасс Арена», к которому примыкает детская зона развлечений «Поляна сказок». Об этом в соцсети рассказал местный блогер, публикующийся под ником «Сеня Анатолич Варм».

«Сердце кровью обливается. Не сохранить даже то, что досталось даром. Многие спрашивают: как выглядит парк "Ленинского комсомола" и "Поляна сказок". До войны – это излюбленное место отдыха дончан и жителей Донецкой области. Всегда ухоженная территория с зелеными, аккуратно выстриженными газонами превратилась в печальное зрелище заросшее чертополохом и другими отборными сорняками в человеческий рост. Автоматический полив уже давно похе*ен. Розарии превратились в поля дикорастущего шиповника. Не хочется давать "эпитетов" этой деградации», – описал ситуацию дончанин.

«Мы тоже были не прошлой неделе. Все очень-очень грустно ((( Все ветшает, сыплется, не ухаживается, детский городок не покрашен ((( Кстати, на Набережной тоже ничего не красилось в этом году. А может, и в прошлом. Тренажеры доживают последние денечки (((», – подтверждает Ирина.

Комментируя увиденное, жители вспоминают о довоенном Донецке:

Анна: «В 70-е годы Донецк был признан ЮНЕСКО самым благоустроенным промышленным городом мира. Это был один из лучших городов Украины – город миллиона роз! А стал городом миллиона слез»;

Николай: «Донецк начал расцветать вначале 2000-х. Пик пришелся на 2007-2013-й»;

Михаил: «Даже когда не было этого комплекса "Донбасс Арена", а был просто парк 40-летия Ленинского комсомола, то таких зарослей сорняков не было (((»;

Таня: «Я "уехавшая", приезжаю в Донецк каждый год, но все меньше остаётся желания, только теплые воспоминания ... мой город превращают в помойку. Я совсем не в России, и не сравниваю ни с какими городами, сравниваю 2014 и 2020 (((»;

Нынешние жители Донецка особо подчеркивают, как сейчас проигрывает подконтрольным Украине городам Донецкой области. «Особенно, когда выезжаешь в Украину и видишь, как там на глазах облагораживают дворы, устанавливают новые детские площадки, завозят песок в песочницы, чернозем в палисадники и клумбы, везде меняют бордюры, кладут плитку, делают велосипедные дорожки и т.д. Донецк в этом отстал уже на целую вечность... Например, в Мариуполе и не только... Была в конце февраля этого года и поразилась, насколько чисто в городе, сколько всего делается для жителей. Особенно приятно удивили новые мусорные контейнеры, я такие в Германии и Испании в том году видела», – делится своими впечатлениями Юлия.

Напомним, что ранее блогер показал, как приходит в упадок парк у гостиницы «Виктория», что находится вблизи стадиона «Донбасс Арена».

Как сообщалось ранее, 30 октября 2019 года в Донецке «Сеня Анатолич Варм» (настоящее имя – Сергей) был задержан «МГБ ДНР» за деятельность в соцсетях. «Сеня Анатолич Варм» – это псевдоним в соцсетях жителя Донецка, поддерживающего «ДНР», но не согласного с некоторыми моментами реализации данного «проекта». Блогер отличался критикой нынешней «власти ДНР» не столько на своих страницах в соцсетях, сколько в закрытых группах, в комментариях под постами иных местных «оппозиционеров». «Варма» выпустили в тот же день, 30 октября.

А 21 января 2020 года также за посты в соцсетях задержали его знакомого, блогера, члена «общественной палаты ДНР» Александра Болотина. Первоначально арестовали на 30 суток, но данный «республиканец» до сих пор находится у «МГБ ДНР». По информации его знакомых Болотина держат в тюрьме «Изоляция».