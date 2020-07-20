Для журналистов, врачей, усыновителей: За 15 лет своей работы Фонд Рината Ахметова запустил ряд образовательных проектов

С первых дней работы Фонд Рината Ахметова уделяет особое внимание вопросам образования. Как и в работе по другим направлениям, Фонд старался привнести в образовательную среду Украины ведущие мировые практики, задать тренды на годы вперед. Для выполнения этих задач в 2007 году Фонд Рината Ахметова запустил программу «Современное образование». Об этом сегодня, 20 июля, сообщает пресс-служба Фонда.

Изначально программа была сфокусирована на образовательных проектах в области цифровой журналистики, потому что именно в СМИ изменения происходят стремительно и при этом касаются каждого потребителя информации. Проекты программы интегрировали в украинское общество лучшие мировые образцы и практики массовых коммуникаций и вместе с тем трансформировали систему образования в Украине.

Программа стартовала с проекта «Журналистика цифрового будущего». Фонд Рината Ахметова помогал украинским специалистам перейти от советской школы к медиастандартам мирового образца. Студентами проекта стали свыше 150 журналистов и редакторов из 68 национальных и региональных СМИ, которые обучались новым практическим знаниям и навыкам в сфере мультимедийной журналистики.

Лучшие студенты проекта прошли стажировку в США и Великобритании, побывали в редакциях ведущих мировых СМИ: New York Times, National Geographic, Washington Post, Los Angeles Times, The Daily Telegraph и других. Редакции смогли перенять у западных коллег новые методики работы и улучшить качество собственного медиапродукта.

В 2008 году благодаря еще одному проекту – «Докторская программа по массовым коммуникациям» – была создана первая в Украине программа, в основе которой лежала философия постдипломного образования, характерная для западных стран.

На то время докторантов в европейском понимании этого слова в Украине не выпускал ни один вуз, и Фонд совместно с Киево-Могилянской академией запустили пилотный проект по переходу высшего образования на трехэтапную систему: бакалаврат – магистериум – докторантура. Первые докторанты обучались в рамках проекта по специальностям «Журналистика» и «Социология».

В 2011–2014 годах также совместно с Киево-Могилянской академией реализовывался проект «Цифровые медиа для университетов». Он был направлен на создание качественного высшего образования в журналистике, отвечающего запросам новых медиа.

В рамках проекта была создана программа обучения современным знаниям в сфере мультимедийной журналистики, состоящая из 8-ми учебных модулей и охватывающая все необходимые аспекты для преподавателя журналистики (методика преподавания мультимедийной журналистики, как писать тексты для различных платформ, как работать с пакетами аудио- и видеомонтажа, как выстраивать работу в конвергентной редакции).

Фонд Рината Ахметова ежегодно отбирал 10 преподавателей из вузов Украины, с факультетов или кафедр журналистики и отправлял их на курсы повышения квалификации. Тренерами участников проекта выступали преподаватели ведущих мировых университетов и медиашкол, а также журналисты-практики из Украины, США, Великобритании и Испании.

Проект способствовал созданию сильных школ журналистского образования в ведущих украинских университетах и позволил начать массовую подготовку журналистов, соответствующих современным требованиям медиасферы.

В 2020 году, когда весь мир столкнулся с проблемой коронавируса и целые страны ввели карантин и режим самоизоляции, Фонд Рината Ахметова запустил несколько проектов по дистанционному обучению. Совместно с Министерством цифровой трансформации был создан образовательный сериал «Карантин: онлайн-сервисы для учителей». В серии видеороликов доступным языком рассказывалось о самых популярных платформах интернет-обучения: Google Classroom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Zoom, Class Dojo, Classtime, Viber и других. Преимущества и недостатки каждой были подробно разобраны – и это стало большой подмогой для учителей и учеников, которые никогда ранее не принимали участия в уроках, сидя у себя дома. Сериал набрал более 500 тысяч просмотров.

«Помощь Фонда Рината Ахметова для реализации этого проекта была суперсвоевременной. Фонд очень быстро отреагировал на актуальность этой темы для учителей. И помог со всеми организационными вопросами. Без его помощи мы бы не смогли столь скоро воплотить этот проект в жизнь», – сказала Валерия Ионан, заместитель министра цифровой трансформации по вопросам европейской интеграции.

Затем Фонд вместе с ФК «Шахтер» и Министерством цифровой трансформации запустили образовательный сериал «Диджитал-физкультура для школьников с участием звезд спорта». Ведущими проекта стали игроки донецкого клуба и национальной сборной Украины Андрей Пятов и Сергей Кривцов, а также звезды юмористического проекта «Мамахохотала-шоу» Евгений Янович и Олег Маслюк, который является также амбассадором Фонда Рината Ахметова. Темы онлайн-уроков были очень разнообразны, от секретов разминки и правил приседания до йоги и киберспорта.

«Такие онлайн-занятия сегодня как никогда необходимы. Мы должны поддерживать физическую форму и стараться мотивировать людей это делать. Потому что спорт – это здоровье, укрепление иммунитета. А в нынешней ситуации иммунитет – это самое главное», – отметил капитан «горняков» Андрей Пятов. «Диджитал-физра» собрала на площадках Фонда, Минцифры и ФК «Шахтер» более 1 200 000 просмотров.

Специально для врачей, работающих с аппаратами искусственной вентиляции легких и всех, кто интересуется этой темой, Фонд Рината Ахметова совместно с Министерством цифровой трансформации и Ассоциацией анестезиологов Украины создали сериал «COVID-19: что нужно знать о работе аппаратов искусственной вентиляции легких». Это обзорный сериал в формате мини-интервью объясняет, как работают аппараты ИВЛ, рассказывает о функционале современных моделей этого оборудования, дает представление о том, что чувствует человек, когда его подключают к аппарату, что и для чего при этом делают с пациентом врачи.

«Благодаря сериалу врачу не нужно изучать многотомные инструкции порядка 800 страниц, можно посмотреть 10–15-минутный профессионально снятый фильм об этом с участием эксперта врача-анестезиолога. Это позволяет гораздо проще освоить новую аппаратуру», – сказал президент Ассоциации анестезиологов Украины Сергей Дубров. Сериал о работе аппаратов ИВЛ посмотрели больше 185 000 раз.

Позже Фонд совместно с Министерством здравоохранения и Ассоциацией анестезиологов Украины провели онлайн-конференцию для врачей, работающих с аппаратами искусственной вентиляции легких. Это был трехчасовой вебинар, во время которого ведущие эксперты МОЗ делились с врачами государственных больниц передовым мировым опытом лечения COVID-19 и нюансами работы с последними моделями ИВЛ.

В конференции приняли участие более 800 медиков со всех регионов Украины, но на практике вебинар помог освоить новейшие аппараты ИВЛ и самые прогрессивные методы лечения вируса гораздо большему количеству специалистов. Курс был выложен в свободный доступ. Его просмотрели около 20 000 раз.

«Фонд помогает нам не только различными аппаратами, медикаментами, но также образовывать наших уважаемых коллег и учиться у них чему-то», – сказала один из экспертов вебинара, заслуженный врач Украины, заведующая кафедрой инфекционных заболеваний НМУ им. А.А. Богомольца, профессор Ольга Голубовская.

В планах Фонда – проведение новых вебинаров и создание новых образовательных проектов. В частности, в ближайшее время будет создан обучающий сериал для кандидатов в усыновители.