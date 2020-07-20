Из круга контактных лиц: Разумков сообщил, есть ли у него коронавирус

Экспресс-тест показал отрицательный результат на коронавирус у председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Но сейчас ожидаются результаты ПЦР-теста. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом Разумков рассказал сегодня, 20 июля, во время пресс-конференции.

На днях стало известно, что коронавирусом заболел главный редактор интернет-издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов. При этом до этого журналист встречался со многими политиками на телевизионных ток-шоу. В круг контактных лиц попал и Дмитрий Разумков.

«Действительно, я видел Юрия на программе "Право на владу". Первое: мы не много общались. Второе: после встречи я сдал экспресс-тест, он показал, что все хорошо. Я надеюсь, что и ПЦР-тест также это подтвердит. Но на это нужно время. И как будут результаты, я обязательно сообщу», – сказал глава парламента.

Разумков добавил, что планирует завтра, 21 июля, лично вести заседание Верховной Рады.