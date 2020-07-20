Заразились 12 человек: На Донетчине от коронавируса умерла 78-летняя женщина (Карта)

Сегодня, 20 июля, в Донецкой области зафиксирована еще одна смерть от коронавируса. 11-й жертвой болезни стала 78-летняя жительница Великоновоселковского района. Об этом в итоговом вечернем сообщении проинформировал председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.
Также за сегодняшний день коронавирус обнаружили еще у 12 жителей Донетчины:
- 3 в Славянске (мужчины 43 и 56 лет и женщина 72 лет);
- 2 в Славянском районе (5-летняя девочка и женщина 38 лет);
- 2 в Бахмуте (мужчина 64 лет и женщина 46 лет);
- 2 в Краматорске (мужчина 40 лет и женщина 54 лет);
- 2 в Мариуполе (мужчина 34 лет и женщина 69 лет);
- 1 в Константиновке (мужчина 48 лет).
Таким образом, с начала карантина в Донецкой области подтверждены 807 случаев COVID-19, из них:
- выздоровели – 484 пациентов;
- находятся на лечении – 312 человек;
- летальных случаев – 11.
Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 20 июля в Украине COVID-19 заболели 59 493 человека (31 439 пациентов выздоровели, 1 498 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Луганской области – 109 случаев инфицирования (выздоровели – 84 пациента, летальных случаев – 1).
В «ДНР» – 1 527 заразившихся (выздоровели 700 человек, летальных случаев – 89). В «ЛНР» (на 19 июля) – 600 случаев COVID-19 (выздоровели – 518 человек, летальных случаев – 15).