Сплошные проверки и бланки: Очевидцы рассказали, как пересекали линию разграничения 20 июля

Сегодня, 20 июля, «ДНР» на один день в очередной раз открыла контрольно-пропускной пункт «Еленовка», расположенный на одном транспортном коридоре с украинским КПВВ «Новотроицкое». Судя по отзывам людей, пересекавших линию разграничения, сегодня процесс прошел без эксцессов, передают «Донецкие новости».

В «ДНР», как всегда, впускали по разрешительным «республиканским» спискам. Очередь в них формируется не по дате поступления заявки от человека, а по указанной в ней причине для приезда в «ДНР». Рассматривает документы на въезд «республиканский» штаб по борьбе с коронавирусом, а подать заявку можно в донецкий штаб «Здоровое движение».

Если у человека прописка на неподконтрольной украинской власти Донетчине, то выпускают из «ДНР» тоже по таким же спискам.

Судя по отзывам людей, в сегодняшний «гуманитарный коридор» попали как те, кто подавал заявку месяц назад, так и те, кто позже:

Анна: «Мы подавали 22 и 23 июня. Сегодня бабушка поехала»;

Рина: «Сегодня еду в Донецк. Заявку подавала 25 июня. Ждала почти месяц»;

Екатерина: «Они увеличили срок рассмотрения заявок до 30 дней. Вот сегодня коридор, мы писали 2 июля, и в этот коридор попали»;

Наталья: «Мы тоже почти месяц ждали».

По словам очевидцев, на украинском КПВВ «Новотроицкое» уже второй раз в сторону «ДНР» пропускают по «республиканским» спискам, которые украинской стороне передали якобы через Трехстороннюю контактную группу. Делается это для того, чтобы люди, как раньше, не оставались ночевать в «буферной» зоне из-за отказа проезда со стороны «ДНР»:

Сергей: «Да, у Украины тоже списки уже есть»;

Анна: «В Украине на "Новотроицком" сверяли со списками. И номер в списке даже говорили».

Рина сегодня направлялась домой в Донецк с подконтрольной Украине территории. Она подробно рассказала о своем пути. Первоначально доехала до Волновахи. Оттуда до КПВВ «Новотроицкое» добралась на перевозчике за 40 грн. (А вот Анне проезд от КПВВ до Волновахи обошелся в 50 грн: «От КПВВ до Волновахи сегодня ехали 4 человека, по 50 грн, соответственно 200 грн»).

«На украинской таможне время ожидания составило чуть больше двух часов. У них на руках есть списки! Возможно, передали через ОБСЕ, Красный крест, ООН или волонтеров. Проводится полный досмотр всей вашей клади. Паспортный контроль, как всегда, быстро», – рассказывает Рина.

Проезд от КПВВ «Новотроицкое» до украинского «нулевого» блокпоста – 15 грн на автобусе. «Водитель просил пассажиров приготовить деньги под расчет, так быстрее и удобней», – отмечает девушка.

После украинского «нулевого» блокпоста – попадаете в «буферную» зону. Отсюда до первого блокпоста «ДНР» уже возит «республиканский» автобус. Стоимость проезда – 50 руб. (21 грн по местному курсу валют).

«По прибытию всех пассажиров на ДНР-пост военные просят выйти с паспортами, по очереди сверяют фамилии со списками. Снова садимся в автобус. Буквально сразу же еще одна остановка, еще одна проверка – СОБР. Еще раз проверка паспортов. Все это время мы сидим в автобусе. Дальше. Приезжаем на таможенный контроль ДНР. Выходит врач, раздает два одинаковых бланка для заполнения, измеряют температуру. На входе стоят ребята, снова сверяют фамилию на наличие в списках. В окошке таможенного все стандартно: паспорт, IMEI телефона, номер телефона. Если все в порядке – досмотр всей клади. Тем временем врач ставит подписи в бланках, которые он предварительно собрал, отдает вам один бланк на руки, второй оставляет себе», – описала Рина проверку на постах и КПП «Еленовка».

С КПП «Еленовка» всех прибывших направляют к автобусам, которые везут в больницы на 14-дневную обсервацию. «Садимся в автобус – и снова вам дают очередной бланк для заполнения. Сегодня людей везут в 20 и 21 больницы Донецка, но вроде бы еще и в Харцызск отправили партию. Сидим, ждем пока полностью заполнится автобус. Каждый автобус заполняется в порядке очереди. За каждым автобусом "закреплена" больница. Меняться местами не разрешают, даже если вам по месту жительства удобнее ехать в предыдущем автобусе. Далее – проверка от МВД», – завершила дончанка.

Как ранее сообщали украинские пограничники, по состоянию на 12:00 сегодня через КПВВ «Новотроицкое» в направлении «ДНР» направились 92 человека и 5 транспортных средств. На контролируемую территорию Украины прибыли 39 человек и 3 транспортных средства. При этом на КПВВ уже несколько дней живут 12 человек (в т.ч. двое детей), которых не пускают в «республику» из-за их отсутствия в списках.

Напомним, что въезд и выезд из «ДНР» на период карантина проводится по спискам. Чтобы попасть в разрешительный список, нужно направить заявление в штаб «Здоровое движение» (контакты, «горячие линии» – здесь, как оформить заявление – здесь). Находящиеся на подконтрольной Украине территории это могут сделать по электронной почте. Также от их имени могут лично подать заявление родственники, знакомые, коллеги, находящиеся в «ДНР».

При отсылке письма по электронной почте человек должен получить ответное сообщение от «робота», иначе письмо нужно переслать. Если не дослали необходимые документы, то переслать нужно опять весь пакет.

При этом в штабе «Здоровое движение» лишь принимают документы. А рассматривает их, принимает решение на пропуск, формирует список на въезд и определяет дату открытия линии разграничения – «республиканский» штаб по борьбе с коронавирусом.