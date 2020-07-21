В «ДНР» в ДТП попали скутер и квадроцикл (Фото)

В «ДНР» в период с 18 по 19 июля произошло 7 ДТП, в которых 9 человек получили травмы, и зарегистрированы 12 ДТП без пострадавших, в которых транспорт получил механические повреждения. Об этом сегодня, 21 июля, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

18 июля в Новоазовске 33-летний водитель скутера не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и совершил опрокидывание транспортного средства. В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения.

19 июля в Старобешевском (после переименования – Кальмиусском) районе на грунтовой дороге в районе с. Прохоровское 53-летний водитель квадроцикла Keeway не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожную обстановку, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части влево и опрокинулся. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения.

19 июля в Енакиево 28-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21063» не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на электроопору. В результате ДТП пассажир авто получил телесные повреждения.

Всего за выходные, как уверяют в «ДНР», выявлены 334 нарушения ПДД, среди которых 28 фактов управления транспортом в состоянии опьянения.