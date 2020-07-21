В Мариуполе рассказали, что случилось с израненным львенком из зоопарка (Фото)

В Мариуполе в зоопарке живет белый львенок – у животного рана, разбит лоб. Об этом сообщает MRPL.CITY.

Посетители зоопарка обратили внимание на разбитый лоб маленького львенка из Мариупольского зоопарка. «Посетили зоопарк на Кирова, там увидели льва, который лежит и стонет. Когда к нему подходишь – начинает рычать и прятаться, над ним летают мухи», – пишет подписчица одной из групп помощи животным.

По словам директора Мариупольского зоопарка Савелия Вашуры, травму львенок, которому не исполнилось еще и года, получил во время транспортировки.

«Он почти тысячу километров проехал из Винницы к нам. Это все сложности перевозки – в маленькой клетке животному трудно провести столько времени, львенок ударился лбом о прутья и получил травму», – рассказал директор зоопарка.

Савелий Вашура пояснил, что подобная рана на молодом льве заживет быстро.

«Его привезли 3 дня назад, рана еще свежая, поэтому посетители зоопарка видят такую картину. Льву всего 11 месяцев, поэтому зарастет, максимум, через неделю. Рану обрабатываем спреем, от нее и следа не останется. Белый лев – большая редкость среди млекопитающих, его стоимость превышает 10 тыс. долл. К нам он попал по обмену, и в наших интересах выходить его», – отметил директор зоопарка.

Также он пригласил мариупольцев лично посетить зоопарк и убедиться в том, что травмированное животное содержится в достойных условиях.

«Пусть горожане придут и посмотрят на львенка, на его вольер. Я лично расскажу каждому посетителю историю льва и его травмы», – подытожил Савелий Вашура.