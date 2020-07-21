Путин заявил о переносе акции «Бессмертный полк»

В России акцию «Бессмертный полк» из-за ситуации с коронавирусом переносят на следующий год. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает российский «Интерфакс».

«Мы до последнего консультируемся со специалистами, с учеными. Я свой график даже выстроил, чтобы побывать на параде (в честь дня ВМФ) в Питере и успеть прилететь на Красную площадь, пройти по ней», – сообщил Путин.

«Но специалисты, врачи не рекомендуют. Поэтому, как бы нам не хотелось, придется перенести это мероприятие на следующий год», – добавил он.

Российский президент также уверяет, что «такие мероприятия нельзя проводить любой ценой, ценой здоровья и жизни наших людей».

Путин также отметил, что на шествии «Бессмертного полка» не будет обеспечена дистанция между участниками. «В случае с шествием "Бессмертного полка" какая может быть социальная дистанция? Там ведь весь смысл мероприятия подобного рода заключается в том, чтобы российский народ продемонстрировал свое единство перед лицом памяти о наших отцах и наших дедах. А что это значит? Это значит, что люди идут плечом к плечу», – заявил он.

Путин также пообещал, что шествие обязательно состоится в другой раз. «Мы сделаем это широко, мощно, по достоинству, красиво», – уверяет он.

Российский «Интерфакс» также сообщил, что исполком общероссийского общественного движения «Бессмертный полк» счел правильным решение о переносе акции и уточнил, что шествие состоится 9 мая 2021 года.