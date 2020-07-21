Руки трясутся от высоты: Блогер поднялся на крышу 120-метрового ветряка в Краматорске (Фото)

На окраине Краматорска установлен 120-метровый ветряк – ветрогенератор. Что находится внутри него и какой вид открывается с крыши, показал блогер Василий Блинов.

Блогер надел защитный костюм, каску и в сопровождении специалиста в кабинке лифта поднялся на высоту свыше 100 метров. Последние несколько метров нужно подниматься по лестнице.

Василий показал основную часть ветряка – гондолу – и описал принцип действия установки: вращается вентилятор, энергия ветра передается на редуктор, а редуктор повышает скорость вращения. С редуктора происходит передача на генератор – где вырабатывается электричество, которое идет далее по проводам.

Блогер выбрался через люк на крышу ветряка. Высота его составляет 120 метров. Для обслуживающего персонала предусмотрена специальная система защиты с карабинными креплениями для безопасного передвижения по крыше ветрогенератора. Василий также ею воспользовался.

Продемонстрировал он и люк, открывающий доступ к ступице для обслуживания.

Во время пребывания Василия на крыше лопасти вращались, но очень медленно. «Необычно смотреть, когда такая здоровенная махина вращается прямо возле тебя», – сказал блогер.

Кроме того, он показал радиаторы, которые стоят наверху – они охлаждают редуктор. Возле радиаторов установлены фонари, мигающие ночью, и анемометр – для измерения силы ветра и его направления. В зависимости от этих показателей выставляется ось ветряка строго параллельно ветру, чтобы было максимальное КПД.

«Руки трясутся от того, что такая высота», – поделился Василий.

По его словам, КПД у ветрогенератора – 59%. Длина каждой лопасти – 75 метров. Таких лопастей – 3. Мощность – 4,5 мегаватта.

На такой высоте в ветряки, несмотря на защиту, порой попадает молния, и персоналу приходится чинить лопасти. Особая конструкция лопасти, похожая на крыло самолета, приводит к тому, что движение начинается даже от самого слабого ветра.

Если скорость вращения превысит 80 км/ч, сработает система аварийного торможения.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube-канала «Вася, поехали!»