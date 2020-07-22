Красивый фонтан и «подушатанные» качели: Житель Донецка показал, где можно прогуляться с ребенком (Видео)

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка, публикующийся под ником «Стиг Барди» в соцсетях, показал свою прогулку по Парку культуры и отдыха имени Ленинского комсомола и детской зоне развлечений «Поляна сказок».

Людей в парке, занимающем большую площадь, немного, в основном гуляют семьи с детьми. При этом парковка у стадиона заполнена почти вся. Немного в стороне от главной аллеи, ведущей к монументу «Освободителям Донбасса», установлены мангалы, где жарят шашлыки, и беседки.

Дончанин прошел мимо обзорной площадки. Он отметил, что это одно из лучших мест для прогулок с детьми. «Мне этот парк больше нравится именно для прогулок с ребенком. Потому как спокойно, машин нет», – сказал «Стиг Барди».

Житель Донецка во время прогулки запечатлел кадры, на которых – густые заросли бурьяна. Дончанин прошел мимо станции «Пионерская» Детской железной дороги.

Расположенный рядом канатный городок-парк, по его словам, закрыт – как и в прошлом году. Батуты работают. Качели и карусели «Стиг Барди» назвал «подушатанными». При этом на «Поляне сказок» работает красивый фонтан, большие деревья создают хорошую тень для отдыхающих.

«Даа, все травой поросшее. Когда-то здесь были хорошие полянки… Я вот не пойму, почему траву не косят», – сказал он.

Вышел дончанин и к стадиону «Донбасс Арена», показав, как стадион выглядит сегодня.