В ОБСЕ рассказали о ранении женщины в неподконтрольном Донецке

В результате обстрела, который произошел 16 июля в микрорайоне Трудовские Петровского района неподконтрольного украинским властям Донецка, была ранена женщина. Об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, обнародованном 20 июля.

Сообщается, что 18 июля на первом этаже двухэтажного жилого дома на ул. Бокия, 13а, команда Миссии обнаружила отверстие (шириной 20 см) в потолке на входе, выходящем на юго-восток. На втором этаже наблюдатели зафиксировали разбитое окно, выходящее на юго-восток, и отверстие от огневого поражения в раме соседнего окна, которое также выходит на юго-восток. По оценке наблюдателей, «повреждения образовались в результате недавнего разрыва неопределенного боеприпаса, выпущенного из южного направления, и поражения фрагментами данного боеприпаса».

В доме команда СММ ОБСЕ общалась с женщиной и мужчиной (оба в возрасте 60–69 лет) и видела, что у женщины была перевязана правая стопа.

«Они оба заявили, что слышали обстрел 16 июля примерно в 16:10. По словам женщины, она услышала свистящий звук, стоя в подъезде дома, выходящем на юго-восток, а также увидела и почувствовала запах дыма. Затем она ненадолго потеряла слух, почувствовала жжение в правом бедре и увидела кровь на правой стопе. По утверждениям мужчины и женщины, их соседка позвонила в скорую помощь, которая отвезла женщину в больницу № 14, расположенную в Петровском районе», – говорится в отчете.

Женщина показала наблюдателям медицинское заключение, в котором было указано, что она получила осколочные ранения правой стопы и ушибы других частей тела. 50-летняя женщина, проживающая на втором этаже в этом же доме, рассказала наблюдателям, что 16 июля в 16:10 она находилась дома и слышала свистящий звук, после чего в ее квартире разбилось окно. По ее словам, она слышала, как ее соседи (вышеупомянутые мужчина и женщина) звали на помощь, и она вызвала «скорую».

В тот же день в школе № 116, расположенной на улице Самарской, члены патруля Миссии обнаружили 3 отверстия от огневого поражения (диаметром около 1-1,5 см) на юго-западном фасаде здания функционирующей школы и еще 2 отверстия (диаметром примерно 1-1,5 см) от огневого поражения в рамах двух окон, выходящих на юго-запад.

«Они определили, что повреждения возникли недавно, однако не смогли установить тип примененного вооружения и направление огня. 60-летний преподаватель сообщил, что, когда 16 июля около 16:15 начался обстрел, он находился в школьном дворе и ему пришлось укрыться в здании школы», – говорится в отчете.

На расстоянии около 2 м к северу от магазина, расположенного на ул. Безлесной, 3, наблюдатели «заметили свежую царапину на дереве и определили, что она образовалась от поражения по касательной неопределенным боеприпасом».

«Определить тип примененного оружия и направление огня не представлялось возможным. 30-летняя женщина рассказала наблюдателям, что она работает в магазине и, услышав звуки обстрела 16 июля около 16:15, она вместе с другими 5 людьми укрылась в магазине», – сообщили в ОБСЕ.