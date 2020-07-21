COVID-19 в Украине: За сутки заболели 673 человека, выздоровели – 760

За минувшие сутки COVID-19 в Украине заболели 673 человека. Как передает корреспондент «Донецких новостей», такие данные сегодня, 21 июля, в ходе брифинга озвучил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«За минувшие сутки заболели 673 человека. Из них 50 детей, а также 35 медработников. Были госпитализированы 162 человека. Зафиксированы 20 летальных случаев. При этом выздоровели 760 пациентов. В целом за все время пандемии заболели 60 166 человек. Из них 4 254 ребенка и 8 020 медработников. При этом в целом выздоровели 32 199 человек. Летальных случаев – 1 518», – сказал министр.

Степанов также сообщил, что за минувшие сутки наибольшее количество зарегистрированных случаев зафиксированы во Львовской (114), Закарпатской (78), Ивано-Франковской (75), Одесской (65) областях, а также г. Киеве (73).

По данным Минздрава, на утро сегодняшнего дня в Донецкой области зафиксированы 797 случаев COVID-19 (по данным Донецкой облгосадминистрации – 807), в Луганской – 110 случаев.